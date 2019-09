Maryori wordt gemist: ‘Ze was een steengoeie moeder’

COLUMN Het zijn momenteel niet ‘Dordts finest moments’

6:31 Even naar de Wadden… liefst naar Terschelling. Ik doe het alweer jaren achtereen; meestal aan het begin van de zomer en dan ook nog eens een weekje in september. Het is, zo heb ik in de loop der jaren ondervonden, voor mij de beste maner om even hélemaal los te komen van mijn eigen eiland, waarover ik al tien jaar achtereen op dagelijkse basis deze column schrijf.