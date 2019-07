Marieke Lucas Rijneveld uit Nieuwendijk winnaar Debutantenprijs

De ANV Debutantenprijs is gewonnen door schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (De avond is ongemak). De vakjury gaf de voorkeur aan de eerste roman van de geboren Nieuwendijkse boven de andere finalisten Persis Bekkering (Een heldenleven) en Mirthe van Doornik (Moeders van anderen). Aan de hoofdprijs is een geldbedrag verbonden van 3000 euro.

De literaire onderscheiding, ook wel bekend als de Dordtse Boekenprijs, is bedoeld voor schrijvers die afgelopen jaar hun eerste boek uitbrachten. Eerdere winnaars waren onder andere Peter Buwalda, Anna Enquist en Jessica Durlacher. Alle finalisten waren sowieso al verzekerd van 1000 euro.

Voor het eerst was er dit jaar ook een publieksprijs, waaraan tevens een bedrag van 3000 euro verbonden was. Die ging naar de geboren Rotterdamse Mirthe van Doornik, tegenwoordig woonachtig in Amsterdam.

Fusie met Bronzen Uil?

Dit jaar werd de Debutantenprijs voor het laatst gesponsord door het ANV, de instelling voor Nederlands-Vlaamse samenwerking. ,,Onze financiële speelruimte is enorm verminderd. De 100.000 euro die we afgelopen vijf jaar hebben gegeven aan deze prijs, kunnen we ons niet meer veroorloven’’, lichtte voorzitter Wim van Gelder dat besluit toe.

Gesprekken met de Vlaamse tegenhanger van de prijs, De Bronzen Uil, om de onderscheidingen samen te voegen tot één grote debuutprijs voor Nederland én Vlaanderen, draaiden volgens Van Gelder op niets uit. ,,Helaas, want dat had wel mijn voorkeur.’’