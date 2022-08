Manouk vliegt voor KLM de hele wereld rond: ‘Het werk als stewardess is meer dan alleen koffie inschenken’

indebuurtVoor je werk naar Abu Dhabi, Havana of Johannesburg? Voor de Dordtse Manouk Leeuwestein (26) is dit heel normaal. Ze werkt sinds vier jaar als stewardess bij KLM en zit elke week in een ander land. “Sommige reizen zijn echt cadeautjes.”

Over een steward(ess) wordt vaak gedacht dat ze tijdens hun werk altijd op vakantie zijn, maar is dat ook zo? Manouk legt uit dat dit voor een deel waar is. “Tijdens de meeste intercontinentale reizen, vlieg je de volgende dag terug en ben je een paar uur op bestemming. Vaak ga ik dan naar bed om op te laden voor de volgende vlucht en zie ik weinig van de stad. Maar er zijn ook zevendaagse reizen”, vertelt Manouk. “Zo’n trip gaat bijvoorbeeld naar Bangkok. Tussendoor maak je nog een heen- en terugvlucht naar Taipei, maar de rest van de dagen heb je vrij en tijd om de stad te ontdekken.”

Geen negen tot vijf baan

Manouk had nooit de droom om stewardess te worden. Ze studeerde bedrijfskunde en maakte deze opleiding af. “Na het afstuderen wilde ik solliciteren, maar ik vond niets leuk. Eigenlijk wilde ik helemaal geen negen tot vijf baan en op kantoor werken. En het liefst ook geen vast team met dezelfde collega’s. Best gek dat ik deze studie heb gekozen, hè?”



Samen met haar beste vriendin brainstormde Manouk over andere banen. “Haar ouders zijn piloot en stewardess en ze vroeg of dit niet iets voor mij was. Nee, daar ben ik niet voor weggelegd. Dat is een veel te glamoureuze baan, dacht ik. Alleen de mooiste meisjes van de klas worden stewardess en trouwens… ik woon in Dordt. Dat is veel te ver naar Schiphol.”

Nooit hetzelfde team

Toch bleef het idee in Manouks gedachten ronddwalen. Waarom ook niet? Toevallig stond er een vacature bij KLM open en op haar eenentwintigste werd ze aangenomen. Manouk moest verschillende testen doen, een pitch geven en ook een ‘serious game’ doen. “Dat is een groepsopdracht en wordt gedaan om te checken hoe goed je kunt samenwerken met mensen die je niet kent. Als stewardess werk je nooit in hetzelfde team, dus dit is heel belangrijk.”

Voor de veiligheid

“Het werk als stewardess is meer dan alleen koffie en thee inschenken. Anders was ik wel in een lunchroom gaan werken”, vertelt Manouk. “We zijn er voor de veiligheid van de reizigers en verantwoordelijk voor alles wat er achter de cockpit gebeurt. Vaak gaat het de hele reis goed en hebben we tijd over. Daardoor doen we onze tweede taak: het verzorgen van de passagiers. Maar we weten precies wat we moeten doen bij kortsluiting, brand of andere noodsituaties.”



Volledig scherm Manouk met haar trolley op de Nieuwbrug. © Mirella Beau Photographer

Favoriete bestemmingen

Manouk mag vluchten aanvragen die ze graag wil doen, maar daar zit een limiet aan. Daarom probeert ze iedere maand één zevendaagse reis aan te vragen. “De gaafste plekken waar ik ben geweest? Dat zijn Havana in Cuba, Cartagena in Colombia en Johannesburg in Zuid-Afrika. Daar ben ik zelfs op safari geweest! Op mijn verlanglijstje staan nog Buenos Aires, Rio de Janeiro en New Delhi. Vanuit daar wil ik dan naar de Taj Mahal reizen.”

Quote Ik pak mijn koffer binnen tien minuten in Manouk Leeuwestein

In de koffer

Inmiddels is Manouk het werk als stewardess gewend, maar ze noemt zichzelf vaak een wandelende jetlag. Over het inpakken van haar koffer hoeft ze niet meer na te denken. “Dat doe ik binnen tien minuten. Tijdens dagvluchten neem ik mijn trolley mee en met zevendaagse reizen mijn koffer. Ik heb standaard mijn vliegtoilettas en een extra blouse van mijn uniform in mijn trolley zitten. Verder neem ik een bikini en tote bag mee, zodat ik altijd een tas bij me heb. Verder mijn sportspullen, paspoort, vaccinatieboekje en wereldstekker. Die was ik tijdens mijn allereerste vlucht vergeten en dat doe je maar één keer.”

Het is een lifestyle

Volgens Manouk zeggen KLM’ers dat het werk bij het bedrijf een lifestyle is. Je plant alles om je werk heen. “Dat is echt zo en daardoor mis ik soms dingen die ik graag wil doen. Wantijpop bijvoorbeeld! Daar was ik helaas niet bij. Ook afspreken met familie en vrienden moet ik echt goed plannen. Gelukkig wonen ze bijna allemaal in Dordrecht. Dat is ook de reden waarom ik hier ben blijven wonen en niet verhuisd ben naar een buurt bij Schiphol. In Dordrecht ben ik thuis.”