Man zwaargewond bij vechtpartij in Papendrecht

interview Swinhove blikt terug op stormachti­ge tijd: ‘Corona was als een golf die zich langzaam uitrolde’

10:01 Met vijf locaties en thuiszorg in Zwijndrecht raasde er de afgelopen maanden een storm door de Swinhove Groep. Nu is er tijd om terug te kijken. ,,En we kijken vooral vooruit: wat hebben we geleerd en hoe kunnen we ons voorbereiden op een eventuele tweede golf.”