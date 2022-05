Man vlucht voor politie na achtervolging en crash in Zwijndrecht

Ideeën voor overlas­taan­pak Klooster­tuin liggen op tafel: ‘Meerder­heid ziet cameratoe­zicht zitten’

De gemeente liet in april vanwege al de klachten en overlast in de Kloostertuin weten met de omwonenden in gesprek te willen. Maandagavond was die bijeenkomst er. Veertig bewoners kwamen samen met onder andere de gemeente en politie op een ‘wijkterras’. De eerste stap richting aanpak van de overlast is gezet.

