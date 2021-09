Man verdenkt zijn vrouw van plegen abortus en bedreigt haar met de dood: ‘Een klein familieprobleem’

Vijftien ‘mogelijk malafide’ bedrijven gecontro­leerd in Dordrecht: ‘Strijd tegen ondermij­nen­de criminali­teit’

20:02 Vijftien ‘mogelijk malafide’ bedrijven in Dordrecht zijn onlangs gecontroleerd door de gemeente samen met politie, handhaving, de omgevingsdienst en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team. Ze voerden een ondermijningsactie uit op bedrijventerreinen in Dordrecht-West. ,,Net als elders in het land vindt ook in Dordrecht zwaardere en georganiseerde criminaliteit plaats.”