Man bloedde uit achterhoofd na uit de hand gelopen ruzie bij sporthal: ‘Vrienden drukten wond dicht’

Ruzie

De hulpdiensten rukten daarna massaal uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet te landen. De verwondingen van de man bleken namelijk mee te vallen. De politie onderzoekt nog of en met wat er is geschoten. Volgens de politie is op de parkeerplaats nabij de sporthal een ruzie is geweest waarbij is gevochten. Die ruzie zou al eerder zijn ontstaan, want personenauto's reden met hoge snelheid door Zwijndrecht en kwamen daarna bij de Hoge Kade.