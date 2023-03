Man bedreigt vrouw en wordt vervolgens door zwaarbewapende agenten uit woning gehaald

Een indrukwekkend gezicht vrijdagmiddag aan de Patersweg: een arrestatieteam en agenten met kogelwerende vesten in hoogste staat van paraatheid. Ze kwamen voor een man die een vrouw had bedreigd in een van de woningen in de Dordtse straat.