Man (31) uit Fijnaart voor de vierde keer gepakt met ongeldig rijbewijs

Terrassentrofee Het terras van de Merwelan­den is een prima plek, maar graag iets meer gastvrij­heid

15:32 Hoe belangrijk is vooruitgang eigenlijk op een terras? In de regio zagen we de afgelopen jaren continu zaken opgeknapt worden. De kwaliteit schoot na die verbouwingen steevast omhoog en de prijzen deden dat direct óók. Want iemand moet toch voor die nieuwe luxe betalen. Dat bleek toch vaak de terrasganger zelf. Maar niet iedere stek ging mee in deze vaart der volkeren.