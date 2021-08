Man (25) uit Zwijndrecht verdacht van levensdelict, koffers met stoffelijk overschot aangetroffen

update Landelijke proef met horecastop­licht begint in Dordrecht: ‘Goed voor iedereen in de stad’

28 juli Dordrecht krijgt vanaf volgende maand een stoplicht voor de horeca en is daarmee een van de eerste steden in het land. Via een groen, oranje of rood licht is in een gratis app op de mobiele telefoon al te zien of er in een restaurant of café wel of geen plaats is. De proef is bedoeld om de drukte in de binnenstad op te vangen en bezoekers beter te spreiden in verband met corona.