Man (18) aangehouden met brandbaar spul in binnenstad Dordrecht, explosievendienst doet onderzoek

COLUMN Hoe haal je ‘de ‘vaart’ uit de Stevensweg?

Geloof het of niet, maar de Stevensweg uit mijn jeugd was, zo herinner ik me althans, ooit een gezellig ogende ‘soort van dorpsweg’ in het nog maar nét door Dordt geconfisqueerde Dubbeldam. Ik fietste en ‘brommerde’ er als puber zo’n beetje dagelijks overheen als ik, vanuit het ouderlijk huis in Sterrenburg, richting mijn middelbare school (GLD) aan de Noordendijk ging.