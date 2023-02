‘Maat is vol’ voor ambtenaren van gemeenten in Drechtsteden: estafettestaking op 9 februari

Ambtenaren van de zeven gemeenten in de Drechtsteden, omgevingsdienst, sociale dienst en dienst gezondheid & jeugd houden op 9 februari een estafettestaking. Doel is het afdwingen van een betere cao. Stakers verzamelen zich 's ochtends bij de gemeentehuizen in Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht en ‘s middags bij het gemeentehuis in Zwijndrecht en het Stadskantoor Dordrecht.

Het gaat om publieksvriendelijke acties. Spoedwerkzaamheden worden gewoon uitgevoerd en ook de servicebalies van de gemeenten blijven toegankelijk.

Volgens Jan Winde, FNV vakbondsconsulent Drechtsteden, is de actiebereidheid ‘ongekend groot’: ,,Van de gemeentewerven tot in de kantoren vertellen leden ons hoe verontwaardigd zij zijn over het uitblijven van een fatsoenlijk bod door de VNG. De maat is vol voor veel werknemers.’’

Deze week wordt er al gestaakt in Utrecht en voeren boa's actie in Nieuwegein en Vijfheerenlanden. Ook in grote steden als Amsterdam en Rotterdam zijn werkonderbrekingen. FNV Overheid roept meer ambtenaren van gemeenten op tot actie, waaronder in de Betuwe en in Den Haag. Op 15 februari volgt een landelijke manifestatie plaats in Utrecht.

Ultimatum

Op 11 januari liep het ultimatum van FNV Overheid en de overige betrokken bonden voor een nieuwe cao aan de gemeenten af. Vakbond FNV eist onder meer 12% structurele loonsverhoging, een automatische prijscompensatie ter compensatie van toekomstige inflatie, 100 euro per maand structurele nominale loonsverhoging en een goede verlof- en vitaliteitsregeling voor jong en oud. In totaal werken er ruim 187.000 ambtenaren in de gemeentelijke organisaties.

