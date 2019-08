Maarten van der Weijden zwemmend onderweg naar Dordrecht

VAN NATURE Vogels spotten tijdens het Vogelfesti­val in de Biesbosch: ‘Kijk, een waterriet­zan­ger!’

30 augustus Vogels kijken in de Biesbosch is populair. Zo werd er onlangs in de Noorderdiepzone een waterrietzanger ontdekt, een schaarse doortrekker. Een waterrietzanger is een kleine vogel, maar ‘grote zwevers’ staan centraal op het aanstaande Vogelfestival op het Biesbosch MuseumEiland.