Maarten van der Weijden voltooit zwemtocht van Hank naar Dordrecht eerder dan verwacht

Smullen en smikkelen op TOOST in het Ambachtse Burgemees­ter Baxpark

11:11 Nog even genieten van het laatste vakantieweekend! Liefhebbers van foodtrucks konden gisteren hun hart ophalen tijdens het driedaagse evenement TOOST in het Burgemeester Baxpark in Hendrik-Ido- Ambacht. Vandaag is daar ook de Zomerparkdag.