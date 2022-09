‘Maar nu ga je toch gewoon over lijken Ruud?’

Deze politie­post waar je zo naar binnen kunt lopen is geopend: ‘Een prachtige toevoeging aan de buurt’

Het politieservicepunt én de buurtkamer aan de Vrieseweg in het Dordtse Kromhout-gebied zijn zaterdagochtend officieel geopend. ,,Een prachtige toevoeging aan een buurt waar we samen hard aan werken en waar we de leefbaarheid en veiligheid vergroten!”

