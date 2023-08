Maandenlang kapotte voordeur en ongeduldige pakketbezorgers frustreren Spuiboulevard-bewoners

Erik moest zijn pakketten 18 kilometer verderop ophalen: ‘Er zijn 57 afhaalpun­ten dichterbij mijn huis’

Een pakketje niet bezorgd, onduidelijkheid waar je levering is en een melding krijgen dat je niet thuis bent, terwijl je de hele dag wacht op een pakketje: het afgelopen jaar is het aantal klachten over pakketbezorgers flink toegenomen. Zo ook bij PostNL. Erik Vromans (35) uit Tilburg weet er alles van. Door een onverschillige bezorger werden zijn pakketten niet thuis bezorgd en zelfs 18 kilometer verder afgeleverd bij een pakketpunt.