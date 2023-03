Lokte duo vermeende pedo in de val om hem een les te leren of ging het puur om de centen? ‘Ze wilden hem leegtrekken’

RECHTSZAAKHij had hun opa kunnen zijn, maar na het in de val lokken van een gehandicapte bejaarde Zwijndrechtenaar via een homodatingsite toont het duo K. de K. (20) en S.H. (23) geen medelijden. Hij werd afgelopen zomer gedwongen geld te pinnen. In de rechtbank vertellen de verdachten woensdag dat het slachtoffer wilde afspreken met een minderjarige. ,,Die meneer is een pedofiel.’’