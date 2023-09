LIVE: Slachtoffer gruwelijke koffermoord gemarteld voor dood, verdachte zocht online naar ‘gehaktmolen’

Jente (10) maakte de tekeningen voor het boek dat is geïnspi­reerd op haar zusje: ‘Ik leer ook van Pippi’

Een echt moeder-dochterproject: Susanne Blomsteel (37) maakte samen met haar dochter Jente (10) het prentenboek Het SynDroom van Beneden, geïnspireerd op haar jongste dochter Pippi. Susanne schreef, Jente tekende. Het boek moet ervoor zorgen dat ouders ‘de regeltjes’ wat meer loslaten. ,,Wat geeft het nou dat je kind wat later loopt dan in de officiële boekjes staat? Dan is dat maar zo.”