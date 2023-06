LIVE | Nabestaanden slachtoffers zorgboerderij willen zwaarste straf voor John S.: ‘Wij hebben al levenslang’

COLUMN Die ‘vastge­roes­te SGP’er’ jaagt je wel weer snel terug in de kast

Hoe ga je als columnist om met aan het geloof gerelateerde gevoeligheden? In al mijn jaren bij deze krant, die in het ‘achterland’ nog altijd een behoorlijk grote gereformeerde lezersschare heeft, ben ik daar nog altijd wat zoekende in.