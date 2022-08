‘Little C.’ op z’n Dordts’... dat lijkt me wel wat

COLUMN ‘Stad in stilstand’ loopt uiteinde­lijk voorzienin­gen mis

Gisteren had ik het over de groeiambities van Dordrecht en ik sprak daarbij mijn twijfels uit over de haalbaarheid van 140.000 inwoners in het jaar 2030. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd op het standpunt sta dat het goed is om ambitieus te zijn.

16 augustus