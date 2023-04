Lintjesregen in Zwijndrecht: dit zijn de elf gedecoreerden

indebuurt.nl Koningsdag 2023 in Dordrecht: dit is er te doen in de wijken

Vind je Koningsdag 2023 in de binnenstad van Dordrecht te druk of zoek je een plekje met lekker veel kinderactiviteiten? In de wijken is er genoeg te doen! Vrijmarkten, fietsoptochten, een kermis en heel veel spelletjes.