Limburgse ervaringen helpen bij aanpak van Dordts stormseizoen: ‘Laatste evacuatie was 26 jaar geleden’

Politie doorzoekt Volkswagen Golf vanwege mogelijke betrokken­heid bij intimida­tie­po­ging Alex R.

12 oktober Een zwarte Volkswagen Golf moet de politie meer informatie geven over de dadergroep die het gemunt heeft op Alex R. uit Alblasserdam. De bolide werd recent in beslag genomen en wordt momenteel ondersteboven gekeerd door de recherche, die er sporen in hoopt aan te treffen. Dat meldt de politie in Opsporing Verzocht. ,,We zijn weer een stap verder.’’