Lijsttrekker PVV blij verrast door boycot collega-politici van FNV-verkiezingsdebat: ‘Grote klasse’

Voorzitter veilig­heids­re­gio roept op om vluchtelin­gen op te vangen: ‘Denk wel héél goed na of je het aankunt’

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moet in de komende twee weken tweeduizend mensen kunnen opvangen die uit het door oorlog verscheurde Oekraïne zijn gevlucht. Voorzitter Wouter Kolff roept iedereen die plek heeft thuis en in staat is één of meer vluchtelingen op te vangen, op zich te melden. ,,Maar denk wel héél goed na voor je dit doet.”

8 maart