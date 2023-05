Lex van Gent kent de beperkingen van Oranje Wit, maar: ‘We willen niet op dit niveau blijven hangen’

Mouwen opstropen en aan de slag? Was uitbrei­ding Werkendams havenge­bied maar zo makkelijk...

Het is een vraag die al jaren speelt in het Werkendamse havengebied: wanneer komt die derde haven er? De behoefte aan meer ruimte is enorm. Ook de gemeente Altena ziet de urgentie, zeker nu duizenden schepen de komende jaren moeten verduurzamen. Hoe staat het ermee? ,,Het is iets anders dan dat je zegt, ‘ik ga een huis bouwen’”