Leuke hobby hoor, lokale radio maken, maar ik hoor vooral gastjes die graag diskjockey willen spelen

COLUMN De Krispijnse­weg was écht toe aan een serieuze opfris­beurt, dat kon iedereen wel zien

Het is typisch zo’n klus die je als gemeentebestuur, zo vermoed ik althans, liefst zo lang mogelijk voor je had uitgeschoven. Waarom? Tja, er valt uiteindelijk weinig eer aan te behalen (het is immers niet bepaald een prestigeproject) en je krijgt ook nog eens - daar kún je gewoon op wachten - een stortvloed aan klagers en mopperaars over je heen. Waar ik het over heb? Over de grootscheepse renovatie van de Krispijnseweg, die vandaag begonnen is.