Letterlijk een kijkje in de keuken bij Chef’s, Food & Drinks: ‘Een open keuken, zonder geheimen’

OVER DE TONGVan veraf zien we de gezellige verlichting al lonken. Aan een drukke doorgaande weg in Papendrecht staat het Leonardo Hotel. We komen niet om te overnachten, wél om te dineren. Dat kan namelijk goed bij restaurant Chef’s Food & Drinks met een ‘open kitchen, no secrets’ concept.