Let op! Het wordt weer heet in je auto; Handhaving Dordrecht vindt eerste hond in te warme auto

‘Sluiting van bordeel in huurflat in Dordtse Vogelbuurt was terecht’

Burgemeester Wouter Kolff heeft het bordeel in de huurflat in de Dordtse Vogelbuurt terecht gesloten. Dat stelt de bezwaarschriftencommissie. De bewoner maakte bezwaar omdat hij door de sluiting samen met zijn zevenjarige zoon op straat komt te staan. Die woont volgens de commissie gewoon bij zijn moeder in Zwijndrecht.

11 mei