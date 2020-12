Dordtenaar (33) dumpte ‘hulpeloze’ kittens uit wanhoop: ‘Ik was in paniek’

17 december Het dumpen van de roodharige kittens Simba en Loekie in de Dordtse De La Reystraat was volgens hun oorspronkelijke baasje een wanhoopsdaad. Dat verklaarde de 33-jarige dader woensdag bij de politierechter in Dordrecht, waar hij zich moest verantwoorden voor dierenverwaarlozing. ,,Het had fataal af kunnen lopen voor de poesjes’’, zei de officier van justitie.