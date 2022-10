Leerlingenvervoer in Drechtsteden gered: ‘Maar kost bloed, zweet en tranen om het voor elkaar te krijgen’

COLUMN Géén brug is nou ook weer geen ramp

Eigenlijk heb ik nooit begrepen waarom er nou per se een bruggetje moest komen tussen Plan Tij en het Wantijpark. Toegegeven, in de oorspronkelijke bouwplannen voor dit villawijkje stond wel degelijk een oeververbinding aangegeven, dus je zóu kunnen stellen: afspraak is afspraak, dus kom op met die brug, al is het alleen al om eindelijk eens een keer wat rust in die buurt te bewerkstelligen.

20 oktober