Larissa (21) wilde knokken voor haar leven, maar de eetstoornis was sterker

Dordtse Fortuna-spon­sor Sparr toch failliet

9:11 De Dordtse Eredivisiesponsor Sparr Finance is definitief failliet. Het factoringbedrijf van Dordtenaar John Sparreboom had verzet aangetekend tegen het faillissement, dat door voetbalclub Fortuna Sittard, met steun van Feyenoord, was aangevraagd en op 26 november was uitgesproken. Dat verzet is ingetrokken.