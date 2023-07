Lange files in Dordt en Papendrecht nadat vrachtwagen met paardenmest kantelt op N3

VAN NATURE De mysterieu­ze roep van de roerdomp klinkt weer volop dankzij ontwikke­ling in de Biesbosch

De laatste jaren is er in landschappelijke zin veel veranderd in de Biesbosch. Boerenland ging op de schop en gegraven geulen kwamen er voor terug. Er ontwikkelde zich (nat) rietland en dat was een enorme duw in de rug voor de roerdomp.