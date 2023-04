Lang weekend! Deze leuke dingen kun je in Dordrecht doen (7 - 10 april)

FC Dordrecht al twee maanden zonder overwin­ning; ook Jong Ajax is (veel) te sterk

Ook het bezoek aan Jong Ajax, vorig jaar nog goed voor een driepunter, heeft FC Dordrecht maandagavond niet teruggebracht op het winnende pad. De in de versukkeling geraakte nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie verloor in Amsterdam met 4-1 en is nu exact twee maanden zonder zege.