Lale Gül vertelt persoonlijk verhaal in Energiehuis: ‘Vrijheid is kwetsbaarder dan ooit’

De kwetsbaarheid van vrijheid is zichtbaarder dan ooit. In de aanloop naar Bevrijdingsdag vertelt schrijver Lale Gül (24) op 11 april haar persoonlijke verhaal in het Dordtse Energiehuis. ,,Zeker met de oorlog in Oekraïne hebben mensen de behoefte om te praten over dit thema.”

In het college zal Gül ingaan op haar vrijheidsbeleving. In haar autobiografische roman Ik ga leven beschrijft zij haar worsteling met de verwachtingen die haar streng islamitische ouders en omgeving van haar hebben. ,,Als vrijheid beknot wordt door de verwachtingen die ouders van je hebben, die gebaseerd zijn op strenge religieuze normen en waarin mannen en vrouwen structureel anders worden behandeld, dan heb je geen vrijheid om jezelf te zijn en je te ontwikkelen. Dus moest ik afscheid nemen van die ouderlijke omgeving. En dat is moeilijk, maar ook een opluchting”, aldus Gül.

Rondlopen in alpenweide

,,Vrijheid is niet alleen een beeld van iemand die vrolijk rondloopt in een alpenweide. Je moet er, net als Lale Gül, concessies voor doen. Zij heeft nu haar vrijheid, maar geen contact meer met haar familie. Wat betekent vrijheid nu eigenlijk? Welke keuzes moet je maken voor je eigen vrijheid? Het is belangrijk om daar meer bewustzijn over te creëren”, vertelt programmamaker stad en regio Jan Zobel (54). Daarom zijn de Vrijheidscolleges, een samenwerking tussen Kunstmin, het Hof van Nederland en de Bibliotheek AanZet, gratis toegankelijk.

Voor het eerst vindt het Vrijheidscollege live plaats. ,,We hebben nu ruim honderd aanmeldingen, er is plek voor driehonderd mensen. Dit is zeker nu een essentieel thema. We merken dat mensen de behoefte hebben om over de gebeurtenissen in Oekraïne te praten”, zegt Jaime Quant, coördinator van de Blauwe Kamer bij de Bibliotheek AanZet. Toch gaat het Vrijheidscollege in eerste instantie over het persoonlijke verhaal van Gül. ,,Daarna wordt er een dialoog gevoerd, waarbij vragen kunnen worden gesteld.”

Het Vrijheidscollege met Lale Gül is op maandag 11 april van 20.00 tot 21.15 uur in het Energiehuis, Noordendijk 148 in Dordrecht.

