Laatste kans werkgevers om NOW-subsidie veilig te stellen

COLUMN ‘We hébben wel pleinen, maar eh…’

Afgelopen vrijdag had ik het in mijn column over het Statenplein, dat ooit bedoeld was als hét evenementenplein van de binnenstad, maar dat eigenlijk nooit kón, of beter gezegd, nooit mócht worden. Dit omdat het op vrijdag en zaterdag als marktplein fungeert en dat zijn nou uitgerekend precies de dagen dat je er als evenementenorganisator iets zou willen ‘neerzetten.’