Laatbloeier Jurre schiet met vijf goals uit slof bij Peursum: ‘Dit is voor mij ongekend’

Foodtruck­fes­ti­val in Papen­drecht keert deze zomer terug, maar dan veel groter én met muziek

Bier, wijn, koffie en meer dan genoeg te eten. Bourgondisch Papendrecht keert dit jaar weer terug. De editie van vorig jaar was uitverkocht, maar de organisatie wil het festival in het Vondelpark dit jaar nog vele malen groter maken. Op zaterdag 8 juli gaat dat gebeuren. De entree voor volwassenen is 16,90 euro; kinderen onder de twaalf jaar kunnen gratis naar binnen.