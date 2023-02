Kunstschilder Kim (32) kroop wekenlang in de huid van Johannes Vermeer: ‘Het was bloed, zweet en tranen’

Dordtse zangeres Marianne Noble weer thuis na hartin­farct: ‘Ze fleurde thuis direct op’

De Dordtse zangeres Marianne Noble (77) is weer thuis. Vorige week werd ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat zij een hartinfarct had gehad. ,,Ma is zo blij om weer thuis te zijn”, laat haar dochter weten.