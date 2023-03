Kritisch op ondernemers? Jazeker, maar we voelen ons ook met hen verbonden

ACHTER DE SCHERMENSoms lijkt het in de beeldvorming alsof Shell en Heineken hét bedrijfsleven zijn, maar dat is niet zo. Over ondernemers wordt soms te lichtzinnig gedacht, vindt Paul van den Bosch, hoofdredacteur van AD Regio. Maar de tijd dat zij op de kleur van hun ogen werden geloofd, is voorbij. En: het AD komt dit jaar met een landelijke Ondernemersprijs.

Unilever. Heineken. Shell. Ahold Delhaize. Grote bedrijven die klinkende jaarcijfers publiceerden, maar behalve bij aandeelhouders klonk er deze keer opvallend weinig applaus.

Multinationals als deze wordt steeds luider de maat genomen en juist steeds minder in financiële zin. Is het logisch dat zij hun miljardenwinsten opschroeven en de inflatie op hun klanten lijken af te wentelen? Wat doen zij daadwerkelijk aan duurzaamheid, behalve mooie paragrafen in het jaarverslag? Wat verkopen zij in Rusland?

Dat kunnen bedrijven lastige vragen vinden, dat snap ik best, maar daar moeten ze maar aan wennen. Niet alleen journalisten, heel de maatschappij stelt steeds meer vragen, hopelijk op beschaafde toon. Bedrijven moeten toenemend verantwoording afleggen over hun maatschappelijke betekenis. Steeds meer mensen (= klanten) willen dat weten.

In communicatie gaat het niet om de vragen, want die blijven komen, het gaat om je antwoorden. Kloppen ze? Doen de handen wat de mond zegt? Bedrijven en ondernemers worden niet meer op de kleur van hun ogen vertrouwd.

Volledig scherm De leiding van supermarktconcern Ahold Delhaize onder leiding van CEO Frans Muller bij de algemene aandeelhoudersvergadering. © ANP

Het gaat me hier even niet om Shell of Ahold, maar ze bepalen wel voor een deel hoe tegen ondernemers wordt aangekeken. Dat is vaak het beeld op televisie, in columns, in de verkiezingscampagne: recordwinsten in financieel moeilijke tijden voor velen.

Is dat terecht? In 2020 vormden volgens het CBS 345 multinationals nog geen twee procent van het bedrijfsleven in ons land. Ze zorgden overigens wel voor 37 procent van alle werkgelegenheid in de private sector, zo’n 2,3 miljoen mensen.

‘Veilige’ loondienst

Ondernemers zijn óók de bakker om de hoek, het stukadoorbedrijf en de loodgieter, de digitale start-up, de restauranthouder. Persoonlijk vind ik dat over hun durf en risico’s wel eens lichtzinnig wordt gedacht. Veelal door mensen in ‘veilige’ loondienst, ook door ambtenaren, veel politici en ja, ook door sommige journalisten.

Ondernemers zijn niet zielig, maar het is soms gemakkelijk praten als je elke maand verzekerd bent van een stabiel salaris. Uiteindelijk wordt het belastinggeld dat in onze samenleving wordt verdeeld, opgehoest door wat de werkgelegenheid in de private sector oplevert. En onze pensioenen zijn gedeeltelijk gekoppeld aan de rendementen van bedrijven met hun aandelen.

Zo willen we bij het AD (ook onderdeel van een private onderneming trouwens) het bedrijfsleven volgen. Kritisch waar dat kan, afkeurend als dat moet, en tegelijk met een open blik en nieuwsgierig. Daarbij slaan wij soms de handen ineen met De Ondernemer, onze collega’s binnen DPG Media. Zij schrijven, praten en filmen over en voor ondernemers, dat is hun vak. Niet kritiekloos of slaafs, wel geïnteresseerd en deskundig.

Volledig scherm De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Alle landelijke kopstukken onder wie premier Rutte mengen zich in de campagne, hier bij een bakker in Dordrecht. © ANP

De komende maanden doet het AD twee projecten met De Ondernemer. Op 14 maart, een dag voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, maken we heel de dag kijkradio (beeld en geluid) vanuit Den Haag. Wat betekenen de verkiezingen niet alleen voor burgers, maar ook voor de economie? Er komen vele politici langs onder wie premier Rutte, maar we schakelen ook naar onze verslaggevers in heel het land.

Wat zijn daar de problemen en plannen? Het gaat vooral over stikstof, mobiliteit, huizenbouw, hebben we al gemerkt. Kunnen we in die uitzending meteen de uitkomsten meenemen van onze gezamenlijke onderzoek https://www.ad.nl/politiek/ad-gaat-factchecken-klopt-wat-wordt-beweerd-in-verkiezingscampagnes-provinciale-staten~a070369e/ met het programma Pointer (KRO-NCRV) over de provinciale politiek.

Ondernemersprijs

Ten tweede: later dit jaar komen we met een Ondernemersprijs, georganiseerd door De Ondernemer, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Het wordt een publieksprijs, de grootste in het land, waarbij een deskundige jury de genomineerden voordraagt. Hier gaat het niet om de multinationals, maar vooral om het midden- en kleinbedrijf. Ook geven we een aanmoedigingsprijs weg.

Daarover binnenkort meer. U merkt, ook wij blijven ondernemend.

Volledig scherm Paul van den Bosch, hoofdredacteur van de regionale AD-titels. © AD