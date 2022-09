Kritiek op onderzoek naar PFAS in borstvoeding, maar hoogleraar wijkt niet: ‘Mensen zijn hier enorm de klos’

Vermiste matroos haven Moerdijk nog niet gevonden: ‘Pet in het water aangetrof­fen’

In het water van zeehaven Moerdijk is woensdagavond tevergeefs gezocht naar de matroos van een schip. De kapitein had hem als vermist opgegeven. ,,Er is een pet in het water aangetroffen, waardoor het erop lijkt dat hij te water is geraakt”, zegt een woordvoerder van de politie.

7 september