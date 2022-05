Kopzorgen voor Dordt in Stoom, dag voor aanvang van het evenement: ‘Als het niet op tijd lukt, hangen we’

Let op! Het wordt weer heet in je auto; Handhaving Dordrecht vindt eerste hond in te warme auto

Handhaving Dordrecht is vanmiddag op een hond in een te hete auto gestuit. De eerste van dit jaar in Dordt... ,,De temperatuur loopt met dit weer snel op. Een raam op een kier is niet afdoende”, waarschuwen ze op hun Twitteraccount.

13 mei