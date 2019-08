KNRM ‘redt’ politie op het Hollands Diep

COLUMN ‘Uhh... excellen­tie, ik snap d’r geen zak van... mot ik nou dokken of zitten?’

9:02 Op één van de commerciële zenders (ik hou ze nooit uit elkaar) loopt al een tijdje een serie over de rechtbank. Nee, niet over de meervoudige kamer, maar over de politierechter, waar over het algemeen relatief kleine zaken behandeld worden: vechtpartijtjes, rijden onder invloed, winkeldiefstal ... dat soort dingen dus.