Klus ging vlotter dan gedacht, fietspad Merwedebrug een week eerder open

Dat is een week eerder dan de bedoeling was. Het fietspad is afgesloten sinds eind januari, omdat het nodig moest worden opgeknapt. Sindsdien vaart dagelijks een pont tussen Huys de Merwede in Papendrecht en Kerkeplaat in Dordrecht.

Rijkswaterstaat heeft in die tijd de oude houten balken vervangen en ook een nieuwe verflaag aangebracht op de stalen oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de oude balken. De nieuwe houten balken werden tenslotte voorzien van een rode asfaltlaag.

Het oude asfalt was er beroerd aan toe en ook was er sprake van veel bulten en kuilen in het wegdek. Het vernieuwde fietspad kan er volgens Rijkswaterstaat nu weer jaren tegenaan.

Nu de klus is afgerond, stopt ook de pont met de dagelijkse pendeldienst. Die vaart vrijdag voor het laatst. Hoewel forenzen en scholieren blij waren met het alternatief, was er kritiek. Niet altijd was er vanwege drukte voldoende plek voor alle (brom)fietsers om aan boord te gaan en ook werd gemopperd over het feit dat het veer alleen overdag vaart.

