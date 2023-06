Klein feestje bij station Dordrecht voor fietsenstalling, terwijl Weizigtpark steeds mooier wordt

Jorien won al tienduizen­den euro's met spelshows op tv: ‘Hebben we onze bruiloft van betaald’

Hé, is dat nou wéér diezelfde vrouw? Zat die ook niet in Eén tegen 100, Beat the Champions, of was het De Zwakste Schakel? Jorien (33) zat dus in ál die spelshows. En ze harkte er al flink wat centen mee binnen. Is dat waar de office manager het voor doet, of schuilt er iets anders achter?