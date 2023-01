Klachten over MerwedeLingeLijn buitelen over elkaar ‘geen stewards meer 's avonds, dat voelt onveilig’

Reconstructie Waar is de schutter van aanslag in Zwijn­drecht? De klopjacht op ‘Lucky’ van dag tot dag

Precies een week geleden werden Michel (66) en haar dochter Anneke (38) voor het oog van winkelend publiek neergeschoten op een druk parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. De getroffen familie blijft achter met immens verdriet, terwijl de van moord verdachte schutter Minh Nghia Vuong (49) nog altijd voortvluchtig is. Een dramatische week in vogelvlucht.

29 januari