Kinderopvangorganisaties bieden verkorte opleidingen aan in strijd tegen personeelstekort

Drie kinderopvangorganisaties in de regio hebben de handen ineen geslagen om het personeelstekort in de sector het hoofd te bieden. Met een verkorte opleiding tot pedagogisch medewerker hopen zij nieuwe mensen te werven.

Sinds het beter gaat met de economie en steeds meer ouders werk hebben gevonden, lopen de wachtlijsten in de kinderopvang weer op. Door de verscherpte babynorm die dit jaar inging - een leidster mag nog voor maximaal drie baby’s zorgen in plaats van vier - zijn de wachtlijsten nog verder gegroeid.

Bij Yes! Kinderopvang, Kinderopvang SKR en SOL Ambacht is dat niet anders. ,,We kunnen het nu nog wel bolwerken - we hebben geen groepen hoeven sluiten - maar de vraag groeit nog steeds’’, zegt woordvoerder Mirjam van Hees van Yes! Kinderopvang namens de drie organisaties.

De wachttijden kunnen volgens haar erg verschillen per locatie, maar in het slechtste geval duurt het een jaar voordat er plek is. ,,Daarom zoeken we naar wegen om mensen te motiveren in de kinderopvang te gaan werken.’’

Binnen één jaar

De organisaties bieden een werk-leertraject aan, waarbij het mogelijk is om binnen één jaar pedagogisch medewerker te worden. Deelnemers volgen wekelijks vier lesuren. Daarnaast werken ze zestien tot twintig uur per week op de groep. Ze krijgen niet alleen de opleiding vergoed, maar krijgen ook een jaarcontract en salaris.

De erkende, verkorte mbo-opleiding voor pedagogisch medewerker (niveau 3) start eind januari 2020. In totaal hebben de kinderopvangorganisaties 18 opleidingsplekken te vergeven.

,,Dit is een unieke mogelijkheid om een ontzettend leuk vak te leren dat bovendien uitdagender is dan sommige mensen denken’’, zegt Van Hees. Volgens haar denken nog te veel mensen dat iemand die in de opvang werkt alleen op kinderen past. ,,Je bent er niet alleen om leuk te fröbelen met de kinderen, je draagt ook echt bij aan hun ontwikkeling.’’

Voor belangstellenden is er op dinsdag 5 november van 19.00 tot 20.30 uur een informatieavond in Hendrik-Ido-Ambacht. Bij SOL de Watervlinder aan de Druivengaarde 13 lichten de betrokken organisaties, die ook kinderdagverblijven hebben in Heerjansdam, Ridderkerk en Zwijndrecht, hun initiatief verder toe.