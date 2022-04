Kinderen fietsen en steppen zich fit tijdens de Koningsspelen: ‘Fijn dat het zo weer kan’

Het was een bont gezelschap dat lekker in beweging was en trots liet zien hoe mooi hun fiets of step was. Per groep kwam er een winnaar uit de bus, die een kleine prijs kreeg. Met elkaar fietsten en stepten de kinderen een ererondje voor de (bijna) jarige koning. Die was zelf in Delft voor de aftrap van de Koningsspelen.