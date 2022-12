Kinderdijkers houden zelf laatste winkel gericht op bewoners open: ‘We zijn een gedreven dorp’

Eigenaar bezorg­dienst slaat klant 'die sappie ophad’ neer na ruzie over verkeerde bestelling

Een ruzie over een late en verkeerde bestelling is in Dordrecht ontspoord. De klant werd daarbij tegen de vlakte geslagen door de eigenaar van de bezorgdienst die zijn koerier bij het akkefietje te hulp was geschoten. Verdachte E.O. (35) moest zich dinsdag verantwoorden bij de politierechter.

14 december