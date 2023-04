Kijken of volkstuin wat voor je is? Word proeftuinier

Wantijpop staat als gratis festival nog fier overeind, ondanks hoge kosten: ‘Met dank aan gemeente’

Wantijpop maakt zich op voor een nieuwe editie in juni, al is dat anno 2023 zeker niet vanzelfsprekend. Links en rechts houden popfestivals die geen entree heffen op te bestaan. ,,We zijn blij dat we het met dank aan de gemeente nog gratis kunnen houden.’’