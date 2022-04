Kids and Cars bezorgt zieke kinderen onvergetelijke rit in droomauto, publiek geniet mee

De Dordtse Bijen- en honing­markt is weer terug, op de plek waar deze ooit begon

Voor wie alles wil weten van bijen, hun honing of de imkerij: na twee jaar afwezigheid vindt op zaterdag 16 april de 81ste Bijen- en honingmarkt in Dordrecht plaats. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om te komen buurten, wat te kopen of gewoon meer te leren.

14:30