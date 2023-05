Kermis in Papendrecht gaat woensdag van start: ‘Het zal een groot feest zijn!’

Riviercrui­se­schip veroor­zaakt kilometers­lang vervuilend oliespoor: ‘Zwemmen vogels en bevers doorheen’

Uit een riviercruiseschip in Dordrecht zijn enkele honderden liters gasolie gelopen wat voor een vervuiling van het Wantij heeft gezorgd. Rijkswaterstaat heeft zich op de schoonmaak van de rivier gestort en de veroorzaker aan de jas getrokken. Harm Blom, boswachter in de Biesbosch, vindt het een drama. ,,Zeker een verontreiniging met olie is schadelijk voor de natuur.’’