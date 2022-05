Kerken bidden voor slachtoffers schietpartij Alblasserdam: ‘Wat leven wij toch in een krankzinnige wereld’

Schietpar­tij maakt veel los bij personeel hulpdien­sten: ‘Dit is een gebeurte­nis die je nooit meer vergeet’

Zelden zetten de hulpdiensten zoveel mensen en materieel in als vrijdag bij de zorgboerderij in Alblasserdam, waar bij de schietpartij twee doden en twee ernstig gewonden vielen. Nazorg voor personeel van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid was nodig, zegt directeur Hans Janssen. ,,Dit is zo'n gebeurtenis waarbij hulpverleners krassen oplopen.’’

